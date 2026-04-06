Rhea Ripley es una de las principales estrellas de la división femenil hoy en día, y nuevamente buscará situarse en la cima cuando se enfrente en WrestleMania 42 ante Jade Cargill. Con título o no, «Mami» está buscando dejar un legado importante en la WWE, dentro de una división repleta de talento.

► Rhea Ripley destaca la división femenil de WWE

Durante su participación en el programa The Ebro, Laura & Rosenberg Show, Rhea Ripley reflexionó sobre el gran avance de la división femenina de la WWE a lo largo de los años. Reconoció el mérito de las luchadoras que la precedieron, señalando que las generaciones anteriores tuvieron que luchar mucho más por las oportunidades que las luchadoras actuales reciben con mayor frecuencia, y además, afirmó que las luchadoras de hoy aprovechan al máximo cada segundo en el ring, ya sea en un segmento corto o en una lucha larga.

«Es realmente genial ver lo mucho que ha avanzado la división femenina. Al igual que las mujeres que me precedieron, lucharon mucho para conseguir las oportunidades que tenemos hoy, pero supieron aprovechar cada momento al máximo».

“(La división femenil) Ha crecido muchísimo en los últimos años y sigue creciendo. Me emociona ver adónde la llevará cuando me retire”.

“Pero sé que todas nosotras, las mujeres, hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a todo lo que hacemos, ya sean 30 segundos o 20 minutos. No importa cuánto tiempo tengamos, nos aseguraremos de que se hable de nosotras al final”.

La ex Campeona mundial concluyó indicando que su enfoque no está solo en el éxito personal, sino que también quiere dejar un legado aún más sólido que el que dejó al principio.

“Realmente quiero irme de esta compañía donde la división femenina esté en mejores condiciones”.