Rhea Ripley quiere competir en el Royal Rumble varonil

Rhea Ripley es hoy en día una de las Superestrellas más imponentes, y su presencia en The Judgment Day ha cobrado una vital importancia, a tal punto que en su momento tuvo a mal traer a los miembros de The OC antes de que Mia Yim se les uniera, y realmente ha sabido plantarle cara a cualquier Superestrella del elenco, sea hombre o mujer, y prácticamente no le huye a ningún combate. De hecho, luchó hace un par de semanas contra Akira Tozawa y en la reciente edición de Monday Night Raw tuvo un careo con Solo Sikoa cuando The Judgment y The Bloodline coincidieron en el ring.

► Rhea Ripley quiere seguir los pasos de Beth Phoenix

A pesar de ser la única mujer miembro de su grupo, Rhea Ripley inspira el mayor respeto y miedo entre los rivales de su facción en RAW. Su dominio ha llevado a convertirse en una de las favoritas del Royal Rumble femenil, que se llevará a cabo este 28 de enero; sin embargo, también se ha sugerido la idea de que pueda competir en el combate de varones.

Durante una entrevista reciente en WrestleBinge, la ex campeona RAW y NXT dejó en claro que está abierta a competir en el Royal Rumble varonil, siguiendo los pasos de Beth Phoenix, Chyna y Nia Jax.

“Definitivamente me encantaría participar en el Royal Rumble varonil. Me encantaría; será muy divertido. Es algo que hace historia, especialmente tener a alguien como Beth Phoenix, a quien admiraba cuando era niña. La amo; Me relacioné con ella en cuanto a su cuerpo. Entonces, solo trato de llenar los zapatos de alguien como Beth Phoenix y ayudar a la evolución de esta mujer; Creo que me encantaría participar en el Royal Rumble masculino; Creo que será muy divertido”.

En caso de participar, The Eradicator sería la primera mujer en competir en un Royal Rumble varonil desde que Nia Jax lo hiciera en la edición del 2019.