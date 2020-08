Rhea Ripley no quiere ir a Raw o SmackDown: "Amo NXT"

Parece ser que Rhea Ripley no tiene buenos recuerdos de su paso por el elenco principal de WWE, especialmente en SmackDown, en donde no pudo vencer a Charlotte Flair.

Rhea Ripley ha tenido unas pocas incursiones en el elenco estelar de WWE, la última en WrestleMania 36, en donde Charlotte Flair le quitó el Campeonato NXT. Pero todas las veces que ha estado en el elenco principal, lo ha hecho representando a NXT. Se habló acerca de su ascenso definitivo a Raw o a SmackDown luego de WrestleMania, sin embargo, esto no ocurrió, y ella tampoco desea que ocurra.

► Rhea Ripley le hace el veo a Raw y SmackDown, pero reconoce que no es su decisión

Recientemente, Ripley concedió una entrevista a Phillip Martìnez de Newsweek, y allí comentó acerca de cómo ama su marca amarilla, de cómo ama NXT. Estas fueron las palabras de la australiana de 23 años:

"Estoy orgullosa de dónde ha llegado NXT y de todas las chicas y lo que están logrando y de cómo han cambiado para mejor. Estoy emocionada de ver lo que depara el futuro para la división femenina. Estoy ansiosa por enfrentarme a Dakota Kai, Candice LeRae, Tegan Nox nuevamente, Mia Yim, a todas. Quiero luchar contra Raquel González. ¡Por favor, que alguien lo programe, quiero luchar contra Raquel!"

"No creo que pueda superar a NXT. Siempre surge algo y, honestamente, quiero estar en NXT durante mucho tiempo. Si ese es el caso o no, no lo sé, no puedo tomar yo esa decisión. Siento que tengo mucho más que hacer aquí en NXT. Ya sean luchas individuales o lo que sea, amo a NXT y amo ser parte de eso. Y espero estar aquí por más tiempo. Supongo que ya veremos".

Rhea Ripley admitió que quiere luchar contra Asuka y también habló de su lucha ante Dakota Kai en el pasado show de NXT, dado que la entrevista fue publicada unas horas antes de NXT. Lo cierto es que analizó muy bien a su rival, pues al final Dakota la venció y es la nueva retadora oficial por el Campeonato Femenil NXT.

"Cada vez que entro al ring con Dakota, siempre ha sido increíble y hemos tenido una fantástica experiencia y siempre podemos llegar a sacarlos la mie*** la una de la otra y yo amo eso. El ser capaz de poder entrar al ring con Dakota, con quien creo que será la quinta vez que nos enfrentamos, pero también siento que Dakota ha estado diferente estos días.

"Ella está en una etapa de su vida en donde no le importa absolutamente nadie, ya ni siquiera es un jugador de equipo. Esta es una Dakota diferente a la que me he enfrentando antes y estoy emocionada de ver cuál es esta versión que trae ahora, pero sé que será una lucha de alto impacto y golpes fuertes, seguro que sí".

