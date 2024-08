La ex Campeona Mundial de WWE Rhea Ripley reconoce que «Dirty» Dominik Mysterio le rompió el corazón pero admite también que no puede odiarlo como debería. Esto cuando faltan dos semanas para que ella se una a Damian Priest contra él y Liv Morgan en Bash in Berlin.

► La traición de Dominik

«Esa es una cuestión difícil. No creo que lo odie completamente, obviamente me ha enfadado mucho. No creo que pueda odiarlo de verdad porque, honestamente, ir a trabajar en los últimos años ha sido tan fácil y placentero, ha sido increíble. Verlo convertirse en el hombre que llegó a ser… ya no es realmente ese hombre, pero se convirtió en un hombre y le estaba yendo bien, tenía esa ira y esa energía cada vez que salía ahí y realmente tenía una oportunidad contra la gente. Ahora es un poco diferente, pero no puedo decir que lo odie en realidad. Todavía estoy orgullosa de él, lo cual apesta. No creo que alguna vez deje de estar orgullosoade él a menos que siga en esta decadencia en la que está. Como dije, en los últimos años, hemos pasado por mucho juntos. Hemos hecho mucho más que solo ir a la guerra. Hemos ido juntos a Australia, hemos hecho todas estas cosas, hemos hecho recorridos de fantasmas juntos. Hemos viajado juntos. No creo que pueda odiarlo realmente. Simplemente me ha jodido mucho y me ha roto el corazón. Ahora, voy a romper cada uno de sus malditos huesos. Parece justo», dice Rhea en Instagram Live.

