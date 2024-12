Rhea Ripley: «Lo único que puedo hacer es mirar al futuro»

La ex campeona del mundo de WWE Rhea Ripley no planea quedarse lamentando sus malos momentos de 2024. En cuanto a su crecimiento sin duda ha sido un buen año para «The Nightmare» pero perdió el título, a Dominik Mysterio, a The Judgment Day… Y todo ello se lo quitó Liv Morgan, quien defendió el cinturón con éxito contra IYO SKY en el reciente evento Saturday Night’s Main Event.

► Mirando al futuro

Pero la monarca no tuvo demasiado tiempo para festejar ya que enseguida apareció en escena la propia Rhea para protagonizar ambas un cara a cara que promete un nuevo combate titular entre ellas. Una aparición de la que Ripley habló al término del show en un video para las redes sociales y las plataformas de la compañía.

«Obviamente quería ver cuál sería el resultado de este combate, quería ver si iba a luchar para enfrentarme a IYO o a Liv. Liv salió victoriosa. Obviamente, quiero quitarle el título a Liv. Así que pensé que lo mejor que podía hacer era caminar hacia allí lo más tranquila posible e intimidarla al máximo». También le preguntaron a la oriunda de Australia de 28 años sobre lo que pensaba mientras miraba a Morgan. Ella dejó claro que estaba enfocada en el futuro. «Sobre el futuro. Estoy pensando en el futuro. El pasado es el pasado, al final del día. No puedo revertir eso, no puedo recuperar las cosas que perdí, las cosas que ella me quitó. Pero lo único que puedo hacer es mirar hacia el futuro y ver ese Campeonato Mundial Femenino y saber que pronto será mío.»

¿Cuándo podrían enfrentarse de nuevo Rhea y Liv? Quizá en un próximo episodio de WWE RAW o puede que en Saturday Night’s Main Event XXXVII el 25 de enero.

