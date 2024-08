Rhea Ripley: «Lo que siempre quise para Dominik…»

«Mami» Rhea Ripley ha cuidado de «Dirty» Dominik Mysterio desde que en septiembre de 2022 el luchador se uniera a The Judgment Day. En julio de 2024, la relación estuvo en juego cuando el ex Campeón de Norteamérica de NXT fue tentado por la Campeona Mundial, Liv Morgan, mientras su protectora estaba ausente recuperándose de una lesión. Finalmente, Dominik eligió a Rhea en detrimento de Liv mientras las dos luchadoras se encaminan a batallar por el cinturón en SummerSlam.

► Rhea Ripley de Dominik Mysterio

Antes del evento premium, «Mami» estuvo recientemente en Insight with Chris Van Vliet y habló sobre su relación con «Dirty Dom»:

«Él está bien. Siento que ha ganado una explosión de confianza después de finalmente defenderse, lo cual me encanta. Eso es todo lo que siempre he querido de Dom. He querido que vea su potencial y que se defienda en situaciones en las que no quiere estar. Esa es la razón por la que se volvió contra Rey. Estaba en su sombra. Así que finalmente se hartó y dijo: ‘Al diablo, quiero ser mi propio hombre’. Así que se convirtió en su propio hombre.

«Creo que fue lo mismo con Liv también. Ella lo estaba bombardeando con amor, y él se sentía tan incómodo. No sabía cómo decirle que se detuviera de una manera que no fuera la forma amable de Dominik, porque no es un hombre enojado. Es muy tranquilo, sereno y respetuoso cuando lo conoces. Así que intentaba hacerlo de manera respetuosa. Pero luego finalmente tuvo suficiente, y se podía notar. Me encanta eso.»

¿Rhea Ripley recuperará el Campeonato Mundial de WWE en SummerSlam?

