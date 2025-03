Rhea Ripley, Liv Morgan… Saraya avisa a WWE: «Lo haré, algún día»

Saraya ha dejado AEW y el runrún sobre su regreso a WWE no cesa. También porque ella sigue ilusionando a los fans.

«Sí, amo WWE y no tengo ningún sentimiento negativo hacia ellos. Amo WWE y, si hubiera algo que necesitaran de mí que fuera emocionante, definitivamente iría . Sí, absolutamente, sería una tontería no hacerlo. Si hay una oportunidad de hacer algo divertido, claro que sí, me subiría a bordo».

Ahora -leemos a continuación sus palabras en el pódcast B4 The Bell con las luchas que querría tener:

«Siento que Rhea y yo haríamos un muy buen equipo, lo he dicho antes. Me encantaría luchar contra ella también. Me encantaría… hay tantas mujeres con las que quiero luchar. Lo haré, algún día. No en un futuro cercano, obviamente. No hay espacio para mí [risas], pero me encantaría enfrentarme a Rhea.

Soy una gran fan de cómo Liv [Morgan] ha construido su carrera desde que yo estaba allí. Ha hecho un trabajo increíble. Es asombrosa, realmente increíble. Su trabajo de personaje, todo en ella es genial.

Charlotte [Flair] es simplemente una estrella. La adoro. Se comporta como una estrella, luce como una estrella. Me encantaría enfrentarme a ella una vez más. Y también a Nattie otra vez.»