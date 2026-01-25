RHIYO retiene el Campeonato de Parejas Femenil ante The Judgment Day

El combate por el Campeonato de Parejas Femenil de WWE puso frente a frente a las campeonas Rhea Ripley e Iyo Sky, conocidas como RHIYO, contra Roxanne Perez y Liv Morgan, representantes de The Judgment Day, en un duelo que rápidamente se volvió físico y caótico.

Iyo y Liv iniciaron la lucha, con la japonesa tomando ventaja gracias a su velocidad, aunque Morgan recurrió a la astucia para frenar el ritmo. The Judgment Day no tardó en aislar a Sky, castigándola sin descanso y aprovechando cualquier distracción del árbitro.

Roxanne y Liv centraron su ofensiva en Iyo, castigando especialmente su tobillo izquierdo y evitando el relevo. Morgan conectó el Three Amigos y una patada directa al rostro que estuvo cerca de terminar el combate, pero la campeona logró resistir y mantenerse con vida.

Con esfuerzo, Sky consiguió sorprender a Roxanne con un double footstomp y finalmente dar el relevo a Ripley, provocando una explosión del público.

Rhea Ripley entró arrasando con Morgan y conteniendo el ímpetu de Perez, aunque las retadoras respondieron con ataques combinados y maniobras aéreas que mantuvieron la lucha equilibrada. Cuando RHIYO parecía tomar el control, Raquel Rodriguez intervino, derribando al árbitro y castigando brutalmente a Iyo Sky con una powerbomb, poniendo en jaque a las campeonas.

Momentos clave

La situación dio un giro con la inesperada aparición de Stephanie Vaquer, quien atacó a Raquel y llevó la pelea hasta la grada. En medio de la confusión, Rhea tomó el relevo en el momento clave y conectó un Riptide definitivo sobre Liv Morgan para asegurar la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

RHIYO se mantiene como dueñas del Campeonato de Parejas Femenil de WWE, por lo que pronto podría haber una revancha o nuevas rivales. Mientras que Stephanie Vaquer y Raquel Rodríguez podrían enfrentarse por el título en Royal Rumble.

LA LUCHA SIGUE...
Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

