RHIYO retiene el Campeonato de Parejas Femenil ante The Judgment Day

El combate por el Campeonato de Parejas Femenil de WWE puso frente a frente a las campeonas Rhea Ripley e Iyo Sky, conocidas como RHIYO, contra Roxanne Perez y Liv Morgan, representantes de The Judgment Day, en un duelo que rápidamente se volvió físico y caótico.

Iyo y Liv iniciaron la lucha, con la japonesa tomando ventaja gracias a su velocidad, aunque Morgan recurrió a la astucia para frenar el ritmo. The Judgment Day no tardó en aislar a Sky, castigándola sin descanso y aprovechando cualquier distracción del árbitro.

Roxanne y Liv centraron su ofensiva en Iyo, castigando especialmente su tobillo izquierdo y evitando el relevo. Morgan conectó el Three Amigos y una patada directa al rostro que estuvo cerca de terminar el combate, pero la campeona logró resistir y mantenerse con vida.

Con esfuerzo, Sky consiguió sorprender a Roxanne con un double footstomp y finalmente dar el relevo a Ripley, provocando una explosión del público.

Rhea Ripley entró arrasando con Morgan y conteniendo el ímpetu de Perez, aunque las retadoras respondieron con ataques combinados y maniobras aéreas que mantuvieron la lucha equilibrada. Cuando RHIYO parecía tomar el control, Raquel Rodriguez intervino, derribando al árbitro y castigando brutalmente a Iyo Sky con una powerbomb, poniendo en jaque a las campeonas.

► Momentos clave

La situación dio un giro con la inesperada aparición de Stephanie Vaquer, quien atacó a Raquel y llevó la pelea hasta la grada. En medio de la confusión, Rhea tomó el relevo en el momento clave y conectó un Riptide definitivo sobre Liv Morgan para asegurar la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

RHIYO se mantiene como dueñas del Campeonato de Parejas Femenil de WWE, por lo que pronto podría haber una revancha o nuevas rivales. Mientras que Stephanie Vaquer y Raquel Rodríguez podrían enfrentarse por el título en Royal Rumble.