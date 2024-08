Rhea Ripley habla sobre su recuperación previo a SummerSlam

En el mes de abril, Rhea Ripley tuvo que dejar vacante el Campeonato Mundial Femenil debido a una lesión el hombro, y Liv Morgan se aseguró de atribuirse el mérito de haberla sacado fuera de combate. Desde entonces, Morgan se burló constantemente de Ripley y logró sucederla en el trono, hasta que la miembro de The Judgment Day regresó el mes pasado en RAW, pactándose el encuentro entre ambas para SummerSlam este sábado.

► Rhea Ripley está lista para desafiar a Liv Morgan

Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet, se le preguntó a Rhea Ripley sobre su estado de salud actual después de regresar de su lesión en el hombro. La ex Campeona Mundial afirmó que su hombro ahora está bien y confía en su recuperación. Mencionó que ha vuelto a levantar las mismas pesas que hacía antes e incluso superó su récord personal anterior.

Ripley también contó el incidente cuando se lesionó el hombro, que sucedió cuando Liv Morgan la arrojó contra una pared, e inmediatamente sintió que algo andaba mal. A pesar de esta situación, intentó seguir luchando, pero finalmente fue puesta fuera de circulación tras recibir un nuevo ataque.

“En cuanto al hombro, está bien. Estoy segura de que es bueno. He vuelto a levantar las mismas pesas que levantaba, si no más. Hace dos días batí un récord personal en mi banquillo. Mi antiguo récord personal era 36 kilogramos en cuatro repeticiones y el otro día hice 38 kilogramos en cinco repeticiones.

Tan pronto como ella me agarró y me arrojó contra esa pared de ladrillos, mi hombro me golpeó y supe al instante que algo andaba mal. No pensé que estaría fuera durante tres meses; Pensé que me había dislocado el hombro porque inmediatamente lo agarré y sentí un bulto enorme, que era mi hueso. Definitivamente sabía que algo estaba mal y era insoportable. Fue uno de esos momentos en los que entras en shock. Pero sabía que tenía que levantarme e intentar seguir luchando. Así que me levanté y luego ella me pateó contra otra pared de ladrillos y eso fue todo, se acabó”.

Como es conocido, Rhea Ripley desafiará a Liv Morgan este sábado en SummerSlam y tendrá la oportunidad de vengarse para recuperar nuevamente el Campeoanto Mundial Femenil. ¿Podrá hacerlo?