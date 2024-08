Rhea Ripley habla sobre potencial revancha contra Becky Lynch

Rhea Ripley se ha convertido en una de las principales superestrellas de la división femenil de la WWE, manteniendo el Campeonato Mundial Femenil durante más de un año. Derrotó a Becky Lynch en abril de este año, precisamente en WrestleMania 40, antes de que se viera obligada a renunciar a su título por una lesión.

► Rhea Ripley y Becky Lynch tienen cuentas pendientes

En la edición del 27 de mayo de Monday Night RAW, Liv Morgan defendió con éxito su Campeonato Mundial Femenil contra Becky Lynch en una lucha en jaula de acero, y esa fue la última aparición de The Man en la programación de WWE, antes de convertirse en agente libre. Desde entonces, no se han tenido noticias respecto al futuro que le depara a Lynch en su carrera.

Durante una aparición reciente en el Fanatics Fest, Rhea Ripley afirmó que existe la posibilidad de enfrentar a Becky Lynch en el futuro, aunque no estaba segura de si The Man quiere volver o no. Sin embargo, dejó la puerta abierta para aceptar un nuevo desafíó.

“Creo que existe la posibilidad de que Becky quiera volver o no, no estoy del todo segura, pero si lo hace, esa puerta está abierta y siempre estoy dispuesta a aceptar un desafío”.

En este punto, todo dependerá de lo que decida hacer Becky Lynch, quien actualmente está disfrutando de su agencia libre y pasando más tiempo en familia, junto a su pequeña hija Roux y junto a Seth Rollins, quien también se encuentra fuera de acción de manera indefinida para recuperarse de sus dolencias.