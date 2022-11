Una vez más volvemos a hablar de cómo las Superestrellas de WWE lidian con los fanáticos. No debe de ser nada sencillo estar expuesto de la manera en que lo están. Estar recibiendo constantemente mensajes, tanto positivos como negativos. E incluso fuera de las redes sociales, pues no pueden evitar el contacto con el público debido a los shows u otro tipo de situaciones relativas a su trabajo. Entre todas ellas nos enfocamos ahora en Rhea Ripley, quien es una de las luchadoras más populares de la compañía.

► Rhea Ripley habla de sus fanáticos pervertidos

Y recientemente, en el New York Post, estuvo hablando concretamente acerca de lo pervertidos. La integrante del Judgment Day señala que le dicen algunas cosas que no puede repetir. Y no se refiere únicamente a Twitter o Instagram sino también a los house shows. En Internet puede bloquear a las personas con las que no quiere interactuar pero en WWE eso es imposible puesto que no se va a poner a discutir con un fan durante un combate. No nos imaginamos las cosas que algunos pueden decirle a Rhea Ripley.

“La mayoría de las cosas (que dicen los fanáticos) no se me permite decir. (Risas) Pero ha habido mucho. Ha habido gente que ha hecho carteles, algunos de ellos muy inapropiados. Les voy a dar con el látigo. En uno de los eventos no televisado, había un fan que me dijo: ‘Rhea, escúpeme’. Estoy como: ‘¿Qué? ¿Quieres que haga qué?’. Dom (Dominik Mysterio) estaba allí y ese fue otro momento para nosotros. ‘Dom este hombre acaba de decirme que lo escupa’. ‘¿Él qué?’ ‘¿Vas a hacer algo al respecto?’”.

¿Qué os parecen las palabras de Rhea Ripley sobre algunos de sus fans?