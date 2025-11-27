Rhea Ripley explica por qué reclutó a AJ Lee para WarGames

Hace menos de dos semanas en «WWE SmackDown», AJ Lee se convirtió en la quinta integrante del equipo conformado por Rhea Ripley, Iyo Sky, Charlotte Flair y Alexa Bliss para el combate de WarGames femenil que se llevará a cabo este fin de semana en Survivor Series. Este quinteto se enfrentará al equipo conforado por Becky Lynch, Lash Legend, Nia Jax, Asuka y Kairi Sane.

► Rhea Ripley valora la presencia de AJ Lee en su equipo

En el «Raw Recap» el lunes pasado, Rhea Ripley explicó que cree que AJ Lee era la compañera ideal para su equipo gracias a su actitud inquebrantable, que es necesaria para salir victoriosa en un combate como WarGames.

«De pequeña, veía a AJ Lee. Me encantaba verla. Sin duda, era una de mis favoritas. Pensaba que era increíble en lo que hacía, sobre todo para su tamaño. Es luchadora, no se rinde, y me gusta esa pasión que lleva dentro… Necesitaba a alguien que pudiera aguantar este tipo de combates. Y todo lo que la vi lograr a lo largo de su trayectoria en la WWE, cuando yo era pequeña, lo logró muchísimo. Y realmente no estaba preparada para lograr tanto, pero luchó, se esforzó, luchó, fue decidida y llegó al punto que llegó, y eso es lo que quiero ver.»

La ex Campeona Mundial continuó explicando que estaba impresionada con la actuación de Lee junto a su esposo CM Punk contra Becky Lynch y Seth Rollins en Wrestlepalooza, y cree que la mayor fortaleza de la ex Campeona Divas es que sus competidoras la subestiman y la cuestionan. Lee ha mantenido una rivalidad con Becky Lynch desde su regreso, e incluso la semana anterior le costó el Campeonato Intercontinental Femenil ante Maxxine Dupri.