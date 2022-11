Rhea Ripley explica por qué no lucha mucho en WWE

Rhea Ripley venció a Asuka esta semana en Raw en un combate para ganar una ventaja en la lucha WarGames de Survivor Series. Fue su primer encuentro en la marca roja desde el 6 de junio. Y entre medias solo tuvo uno televisado, en el NXT del 18 de octubre. Y al mismo tiempo solo solo tuvo seis en house shows. Es importante aclarar que la integrante del Judgment Day también sufrió una lesión que no le permitió estar activa en los encordados. Pero desde que ha vuelto a la acción tampoco ha estado demasiado activa.

► Rhea Ripley no está tan activa en el ring como antes

¿Cuál es el motivo? «La Erradicadora» lo explica en su reciente entrevista con The New York Post. Y más que uno son dos: la lesión en sí misma y la historia con su facción, pues ha estado más centrada en seguir evolucionando con Dominik Mysterio así como ayudando a Finn Bálor y Damian Priest en sus combates. De todas maneras, sí que va a luchar mañana en el nuevo evento premium de WWE.

“Mucho de eso fue la lesión. No me habían dado el alta para luchar por mucho tiempo. Creo que me dieron el alta completa la semana antes de mi combate en NXT. Aparte de eso, prácticamente no me lo permitieron en todo ese tiempo. Después de eso, prácticamente no ha habido una oportunidad para mí de luchar porque he estado allí con The Judgement Day como una fuerza para ellos. Los ayudo si me necesitan”.

¿Os gustaría que Rhea Ripley luchara más en WWE?