Durante el episodio de WWE NXT de este martes, Rhea Ripley apareció en el programa para apoyar a Zaria y otras superestrellas de la división femenil de NXT, quienes previamente tuvieron una confrontacíon Roxanne Pérez, Cora Jade y las miembros de Fatal Influence. Sin embargo, justo antes de que comenzara el evento principal, la cámara mostró a Liv Morgan y Raquel Rodríguez tras bastidores alejándose con bates de béisbol, y luego se vio a Rhea Ripley acostada junto a su auto, visiblemente lastimada. La ex campeona Mundial tenía un corte en la cabeza y con un gran sangrado, lo cual terminó sorprendiendo a los fanáticos a lo grande, y generando preocupaciones al interior de NXT, aunque el segmento fue aprobado tal como se vio.

► Rhea Ripley sufrió una fractura en la cara

En el transcurso de este día, se pudieron conocer más detalles en torno al ataque sufrido por Rhea Ripley, luego de que WWE diera un parte médico en su cuenta de X, publicando la imagen de una radiografía del cráneo de Ripley, e indicando que la ex campeona mundial sufrió una fractura de la cavidad orbitaria derecha, lo que la dejará fuera de acción por tiempo indefinido.

«HISTORIA EN DESARROLLO: Tras el brutal ataque de anoche a manos de Liv Morgan y Raquel Rodríguez en el estacionamiento de NXT, Rhea Ripley sufrió una fractura en la cavidad orbital derecha y estará fuera de acción por un tiempo no revelado.»

Citando la publicación, Sean Ross Sapp de Fightful informó en la misma cuenta de X que «afirmaciones internas» dicen que las imágenes del escáner son «legítimas». Mike Johnson de PWInsider también hizo eco de esta situación mencionado que había una lesión legítima de la ex Campeona, sin precisar mayores detalles.

Rhea Ripley había regresado recientemente a la acción en julio después de que una lesión en el hombro la hiciera renunciar al campeonato mundial, y Becky Lynch tomó su lugar como Campeona antes de cederle el trono a Liv Morgan. El último combate de la ex miembro de The Judgment Day fue en el episodio de WWE RAW del 14 de octubre, donde hizo equipo con Ms. Money in the Bank Tiffany Stratton para enfrentarse a Morgan y Rodríguez en un combate que terminó sin resultado. Habrá que ver cuánto tiempo estará fuera de acción tras este nuevo revés.