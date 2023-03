Rhea Ripley está esperando que AJ Styles vuelva

AJ Styles lleva varios meses alejado de la programación de la WWE debido a una lesión de tobillo. “Solo quiero que sepan que estoy bien. El tobillo roto es con lo que estoy lidiando. Sin cirugía, esto solo toma algo de tiempo para recuperarse. Este será el tiempo más largo que he estado fuera del ring. Gracias por las oraciones y obtener buenos deseos”. Esto comunicaba el fenomenal en diciembre. No hemos tenido novedades sobre su rehabilitación y tampoco existe en estos momentos una fecha confirmada para su retorno a los encordados.

Pero antes o después va a volver y entonces veremos qué sigue para él, se continúa junto a Karl Anderson y Luke Gallows o toma otro camino. Lo único que podemos adelantar es que Rhea Ripley lo está esperando. Justamente, cuando The Good Brothers volvieron a la compañía, fue para ayudar a ‘The Phenomenal One’ contra el Judgment Day. Y la integrante de la facción quiere volver a darle una paliza a AJ Styles, según expresa en su reciente entrevista en WWE Die Woche. No cabe duda de que sería realmente interesante que ambos tuvieran un mano a mano.

“Todo es divertido. La principal persona a la que realmente disfruté golpeando fue probablemente AJ Styles. No sé por qué, creo que es algo sobre él, pero solo observé su reacción cuando me acerqué a él y estaba tan desconcertado de que esta mujer se pusiera de pie delante de él y lo golpeara, realmente fue un momento divertido para mí y me encantó j*derle un poco el cerebro. Me gustaría que AJ volviera para poder golpearlo de nuevo“.

.@The_BigLG, @MachineGunKA, @AJStylesOrg and @MiaYim take on @FinnBalor, @ArcherOfInfamy, @DomMysterio35 and @RheaRipley_WWE in an impromptu showdown to settle their issues once and for all. #WWERaw pic.twitter.com/blzso33Ry9

— WWE (@WWE) November 30, 2022