A pesar de su brevedad, Rhea Ripley ha tenido una carrera tremendamente exitosa hasta ahora en la WWE. Sin ir más lejos, actualmente se encuentra en uno de sus mejores momentos, aún sin tener un título entre manos. Pero además de que luchará por el Campeonato Femenil SmackDown en WrestleMania 39, forma parte del Judgment Day, uno de los principales atractivos de la programación en estos momentos. Justamente de la facción estuvo hablando recientemente en el podcast Checkpoint.

> Rhea Ripley y el porvenir del Jugment Day

“Es realmente genial (ser parte de las guerras de facciones). Es algo de lo que no pensé que sería parte. Pensé que siempre iba a competir individualmente, tal vez en la división de parejas por un tiempo, pero sobre todo en solitario. Ser parte de un grupo es genial, y saber que ese grupo comenzó con una leyenda como Edge es aún más loco. Al verlo mientras crecía, lloré cuando se retiró. Era uno de los mis favoritos. El nos reclutó a mí y a Damian Priest, alguien con quien me crucé en NXT. Ambos llegamos al roster principal exactamente al mismo tiempo. Ambos hemos sido amigos durante mucho tiempo, somos muy similares dentro y fuera del ring. Somos muy cercanos. Tener a los tres en el Día del Juicio Final, comenzarlo y construirlo desde cero, es realmente genial. Ver cómo ha evolucionado desde que lo sacamos fuera porque empezó a decirnos lo que teníamos que hacer. No me gusta que me digan qué hacer, por si no lo sabes, si no te has dado cuenta. Reclutamos a Finn, reclutamos a Dom Dom, y ha sido muy divertido. Salimos y nos divertimos.

“Hacemos lo que queremos, actuamos como queremos, decimos lo que queremos. Me muevo como quiero moverme, ya sea espeluznante un día, seductora al siguiente, realmente no sabes lo que vas a obtener conmigo. Solo estoy haciendo lo que siento en ese momento y sé que los chicos también lo hacen. Ha sido muy divertido. Espero que el Día del Juicio Final se mantenga durante mucho tiempo porque este es uno de los momentos más divertidos de mi carrera. Realmente se siente como una familia. Estamos allí el uno para el otro, viajamos juntos, hacemos todo. Tenemos nuestro propio grupo de chat. Se siente como una pequeña familia y estoy pasando el mejor momento de mi vida“.

¿Te gusta el Judgment Day? ¿Y Rhea Ripley dentro de la facción?