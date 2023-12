¿Rhea Ripley es la mejor? Shawn Michaels opina

Rhea Ripley se autoproclamó recientemente como la mejor del mundo. Shawn Michaels valora el gran 2023 que ha tenido la Campeona Mundial de WWE en su reciente visita a Cheap Heat después de haber tenido la oportunidad de trabajar con ella durante sus tiempos en NXT.

► ¿Rhea Ripley es la mejor?

«Ella es una atleta especial, tiene una apariencia, carisma, ese factor ‘it’ del que hablamos. No sabía que iba a madurar y elevarse tan rápidamente y lucir tan cómoda [actuando].

«Cuando veo a muchas de las mujeres que están en la lista principal ahora, como Bianca y Charlotte, y nuevamente, muchas de ellas que estaban aquí en NXT, la presencia, la comodidad y la confianza que tienen en el ring es simplemente increíble para mí, especialmente cuando las has visto desde el principio. Nuevamente, es por eso que [Triple H] y yo estamos tan involucrados [en el trabajo detrás de escena], porque llegas a ser una parte real de su trayectoria y sucede justo frente a ti«.

La integrante del Judgment Day ha sido sin duda una de las mejores Superestrellas este año. Por el título, por cómo ha estado liderando, aún sin él, la división femenil, por su trabajo en la facción, por su relación con Dominik Mysterio… Son tantos los motivos. The Nighmare no ha parado de crecer en WWE.

Por otro lado, hablando del Campeón de Norteamérica de NXT, HBK lo señala en la misma entrevista como el MVP de 2023;

«Para mí, Dominik Mysterio es el MVP de WWE este año. Cada vez que viene aquí, lo veo y es el tipo que más duro trabaja del negocio. Ha sido un ‘iron man’ para nosotros. No puedo hablar de lo que hace en el elenco principal, pero ha hecho todo lo que le hemos pedido. Lo ha hecho de forma profesional. Lo ha hecho de forma admirable. Lo ha hecho al máximo de sus capacidades. Sí, creo que ha sido para su provecho, porque se pusieron muchas expectativas sobre él desde el principio y, tú sabes, probablemente no tuvo la oportunidad de desarrollarse, tú sabes, fuera de cámara como otras personas y tuvo que hacerlo frente al mundo y probablemente ser juzgado por ello. Pero te lo digo, no siento otra cosa que admiración por ese joven. Ha sido un crack para nosotros. Pienso que desde el punto de vista de la compañía, todos estarán de acuerdo conmigo».