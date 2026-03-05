Rhea Ripley es comparada con Roman Reigns

Rhea Ripley ya se ha consolidado como una de las estrellas más dominantes de la WWE, y recientemente se ha asegurado participar en una lucha titular en WrestleMania por séptima edición consecutiva, hecho que es comparable a lo que sucede con Roman Reigns en la rama varonil.

► Rhea Ripley es la piedra angular de la división femenil

Durante un episodio reciente de Inside the Ring de TMZ, CJ Perry —anteriormente conocida como Lana— y el presentador Branson Quirk hablaron sobre el combate de Elimination Chamber femenil y la dirección de la división femenina de la WWE, y eventualmente terminaron hablando de Rhea Ripley, ganadora de ese combate. Perry explicó que, pese a que Raquel Rodríguez podía haberse llevado el triunfo dentro de la cámara, la WWE considera a «Mami» como una estrella clave en la división y comparó su rol con el de uno de los nombres más importantes de la industria, Roman Reigns.

«Sabes, Rhea, en cierto modo, es como la Roman Reigns de las mujeres«.

«Es increíble. Le dio brutalidad a ese combate. Y es una luchadora que marca la diferencia».

«Sin duda, marca la diferencia en internet. La gente siempre está enganchada a ella«.

La conexión con el público ha ayudado a Rhea Ripley a destacarse como una de las figuras más destacadas de la WWE actual. Perry incluso señaló que la influencia de Ripley es evidente en los eventos, donde muchos muestran su apoyo vistiéndose como ella, pidiéndole fotos o autógrafos, o haciendo referencia a su personaje.

Así, tras su victoria en Elimination Chamber, Rhea Ripley se dirige a un nuevo enfrentamiento en WrestleMania 42, donde se medirá ante Jade Cargill por el Campeonato Femenil WWE.