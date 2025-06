Rhea Ripley enfrentará a Iyo Sky en Evolution

Una lucha más se ha pactado para Evolution y es por el Campeonato Mundial, donde Iyo Sky buscará defender el título ante Rhea Ripley, en lo que fue un sorpresivo combate.

Rhea Ripley abrió RAW tras haber derrotado a Raquel Rodríguez en Night of Champions, asegurando que se encontraba en la cima y que ahora analizaba qué vendría en su futuro.

La sorpresa llegó cuando Iyo Sky apareció en el ring para afirmar que quien está en lo más alto no es Rhea, sino ella, al punto de que Adam Pearce le concedió el privilegio de elegir a su retadora para Evolution.

La sorpresa fue aún mayor cuando la propia Campeona Mundial decidió que quería enfrentar a la mejor, y para ella, la mejor era Rhea Ripley, a quien le lanzó el reto para el evento protagonizado exclusivamente por mujeres.

Will it be OFFICIAL for WWE Evolution?! pic.twitter.com/aeRaTf26rE

— WWE (@WWE) June 30, 2025