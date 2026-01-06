Rhea Ripley e Iyo Sky se convierten en las Campeonas de Parejas al vencer a The Kabuki Warriors

Las Kabuki Warriors se enfrentaron a un reto muy complicado para defender el Campeonato Femenil de Parejas, y terminaron cediendo los cinturones.

Asuka e Kairi Sane intentaron imponer su experiencia desde el inicio, pero la intensidad de Rhea Ripley e Iyo Sky mantuvo el duelo equilibrado, con constantes relevos y ataques en ringside.

Las campeonas controlaron largos pasajes castigando a Sky, mientras Ripley absorbía el daño y respondía con fuerza bruta. El combate se volvió caótico en los minutos finales, con múltiples interrupciones y conteos rotos que elevaron la tensión en la arena.

► Momentos claves

El desenlace llegó cuando Ripley conectó un Riptide sobre Asuka y Sky lo complementó con un Over the Moonsault. Tras eliminar a Kairi Sane con un suicide dive, Rhea cubrió a Asuka para obtener la cuenta de tres y sellar el cambio de campeonas.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Rhea Ripley e Iyo Sky inician una nueva etapa como Campeonas de Parejas de WWE, mientras que The Kabuki Warriors seguramente no quedaron nada contentas con el resultado.