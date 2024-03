Dominik Mysterio ha tenido mucho éxito hasta ahora en la WWE pero Rhea Ripley desea que alcance nuevos niveles.

La Campeona Mundial habla de que «Dom Dom» luchó contra Gunther, el Campeón Intercontinental, en Raw el 4 de marzo.

► Dominik Mysterio en lo alto de WWE

«Quiero verlo. Ha estado trabajando tan duro durante tanto tiempo. La gente no entiende cuánto hace realmente por la empresa. Está en casi todos los programas prácticamente todo el tiempo. Siempre está viajando, siempre está luchando. Siempre tiene combates. Es la persona en la empresa que recibe más abucheos. Cada vez que sale allí, no puede hablar en absoluto. Puede hacer un discurso, lo cual es impresionante porque, uno, es aterrador. Dos, nunca tiene la oportunidad de practicar porque la gente lo abuchea fuera del edificio. Tuvo ese combate con Gunther, no ganó, pero fue un combate fantástico. Fue resiliente todo el tiempo, superó mucho. Eso hizo que la gente lo mirara y se enfocara en él de una manera diferente, una luz diferente, donde puede jugar con los mejores chicos de la empresa«, expresa Rhea en Impaulsive with Logan Paul.

Dominik es el más odiado de la compañía y nunca ha perdido relevancia pero hay muchas formas de mejorar su situación.

Por ejemplo, ganar más títulos. Hasta ahora ha sido Campeón de Norteamérica de NXT y Campeón de Parejas SmackDown.

No obstante, no será contendiente a ninguno en un futuro cercano. De hecho, quizá no tenga una lucha en WrestleMania 40.

En cambio, «Mami» estará defendiendo entonces su cinturón y fantástico reinado ante Becky Lynch.

¿Estás de acuerdo con Rhea? ¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Dominik en WWE?