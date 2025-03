En la más reciente edición de Monday Night Raw, Rhea Ripley puso en juego su Campeonato Mundial ante Iyo Sky, quien de manera sorpresiva, logró derrotarla y convertirse en la nueva monarca, justo cuando que «The Eradicator» se había distraído con Bianca Belair, quien estaba en ringside.

► Rhea Ripley se descuidó y perdió el título

Mientras Iyo Sky festejaba al concluir el programa, vimos a una Rhea Ripley frustrada. Tras el programa, la ex campeona fue entrevistada tras bastidores por Jackie Redmond, y mostró su frustración por haber perdido el combate, a la vez que reflexionó sobre sus errores pasados, permitiéndole que la presencia y apoyo de Bianca Belair a Iyo Sky le afectara.

«Debería haberlo sabido. Debería haber sabido que no debía perder de vista el objetivo. He pasado por esta mierda con Liv Morgan. He pasado por todo esto con Dom. He pasado por esto con Judgment Day, y todavía no puedo aprender».

«Justo cuando creo que estoy haciendo amigos, lo arruino. Arruiné el combate de Iyo con Liv Morgan y la saqué de Elimination Chamber. Eso es culpa mía, lo hice. Pensé que era amiga de Bianca, ahora es posible que eso también se haya acabado«.

Con esta derrota, Rhea Ripley no tiene una ruta clara hacia WrestleMania el mes que viene, ya que en teoría sería Bianca Belair —ganadora en Elimination Chamber— la que ahora se enfrente a Iyo Sky pr el Campeonato Mundial Femenil. Sin embargo, al ser una de las principales estrellas de la empresa, hay pocas dudas de que combatirá en el evento, a menos que esté lesionada.