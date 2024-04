Rhea Ripley va a estar un tiempo sin luchar debido a una lesión y se espera que también alejada de la programación de la WWE mientras se recupera. Seguramente podría hacer mucho en Raw sin tener combates e incluso sin ser la Campeona Mundial pero la compañía parece haber tomado la decisión de permitirle descansar al cien por ciento, lo cual es lo mejor para que vuelva con toda la fuerza del mundo. Mientras, Becky Lynch se hizo con el título que ella dejó vacante.

► Vince Russo de Rhea Ripley

Ahora, Vince Russo cree que debería seguir en televisión. El que fuera escritor de la WWE en los 90s comparte su opinión cada semana en Legion of Raw después del programa de la marca roja y en el episodio más reciente del pódcast dedicó unas palabras a la situación de «Mami».

«Hermano, en la Attitude Era, si alguien se lastimaba, seguían en el show. Simplemente no luchaban. Lo hacíamos todo el tiempo. Si Austin o The Rock se lesionaban, decíamos: ‘Bueno, estarán en el show, los incluiremos en el guion. Simplemente no lucharán’.

«Rhea Ripley es una estrella enorme. ¿Por qué no pueden desarrollar su personaje sin hacerla luchar? No entiendo esto… ¿Por qué no está en el programa ahora? Tiene el brazo en cabestrillo, ¿no puede subirse a un avión?».

Claramente, estar viajando afectaría negativamente a la recuperación de Rhea. Y puede entenderse que aunque perderla es un golpe importante para la WWE lo sería todavía más que su tiempo de rehabilitación se demorara más de lo previsto por no cuidarse adecuadamente.