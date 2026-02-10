Rhea Ripley clasifica a la lucha de Elimination Chamber

La ruta hacia Elimination Chamber sumó un nuevo capítulo con una triple amenaza protagonizada por Rhea Ripley, Lyra Valkyria y Ivy Nile, donde solo una podría llegar al combate de la cámara de la eliminación.

Ivy tomó la iniciativa al atacar a Valkyria apenas sonó la campana, pero Ripley frenó su ofensiva con un dropkick. La irlandesa volvió a escena para enfrentarse cara a cara con “Mami”, solo para que Nile sorprendiera a ambas con un impresionante doble german suplex que elevó la intensidad del duelo.

La lucha se trasladó a ringside, donde Ripley mostró su fortaleza al dejar caer a Ivy sobre el apron. Sin embargo, Lyra respondió con una hurricanrana que tomó desprevenida a la australiana. De regreso en el cuadrilátero, Valkyria encadenó un diving crossbody y un suplex con puente que se quedaron cerca del triunfo.

El caos aumentó cuando Ivy escapó de un Razor’s Edge para lanzar a Ripley contra el esquinero antes de castigar a Lyra con un suplex invertido. El momento más espectacular llegó en la parte alta del ring: Nile aplicó un german suplex a Valkyria mientras esta ejecutaba un superplex sobre Rhea, dejando a las tres tendidas.

► Momentos claves

En el cierre, Valkyria conectó un DDT sobre Ripley e Ivy intentó robarse la victoria, pero la australiana rompió el conteo. Nile atrapó a Lyra en un Dragon Sleeper, solo para recibir un headbutt. Tras varios intercambios, Ripley apareció con un running knee para frenar el conteo de Valkyria y, segundos después, remató a la irlandesa con un devastador Riptide para la cuenta definitiva.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, Rhea Ripley se perfila como una de las favoritas rumbo a Elimination Chamber, donde s fuerza podría llevarla a la victoria y a WrestleMania.