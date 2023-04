Rhea Ripley aún quiere luchar contra Beth Phoenix

Durante los últimos meses, Edge ha estado involucrado en una rivalidad con The Judgment Day, misma que también involucró a su esposa Beth Phoenix para que le hiciera frente a Rhea Ripley, aunque las cosas no han salido del todo bien para la miembro del Salón de la Fama WWE; no obstante, es evidente que ambas todavía tienen cuentas pendientes que resolver.

► Rhea Ripley y Beth Phoenix rivalizaron en Elimination Chamber

Rhea Ripley es actualmente la campeona femenina de SmackDown después de derrotar a Charlotte Flair en la primera noche de WrestleMania, y aunque todavía espera a su siguiente retadora, ya tiene los ojos puestos en Beth Phoenix, a pesar de que la derrotó en una lucha por equipos en Elimination Chamber en febrero pasado.

Mientras hablaba con Corey Graves en WWE After The Bell, Rhea Ripley dejó en claro que todavía quiere esa lucha individual contra Beth Phoenix. Lo más cerca que estuvieron, evidentemente, fue en Elimination Chamber, pero la Campeona SmackDown aún tiene ese mano a mano en su lista de deseos.

“Creo que uno de los principales es, quiero mi lucha individual contra Beth Phoenix. Quiero mi lucha individual, no de parejas, sino un mano a mano. Pero si ella no encaja en el molde de lo que vamos a hacer, y vamos por primera vez, iría por Lita. Creo que sería muy divertido”.

Beth Phoenix ha demostrado que todavía puede competir en un ring cuando es necesario, aunque actualmente está retirada y dedicada a su familia. De hecho, luego de que renunciara a sus labores como comentarista de NXT, sus apariciones son mucho más esporádicas que las de Edge, pero aun así recibe una gran bienvenida cada vez que la vemos en pantallas. Solo el tiempo dirá si veremos este mano a mano que la miembro de The Judgment Day ansía tanto.