Rhea Ripley: «Aún estoy extremadamente nerviosa»

Si no tienes nervios, no te importa lo suficiente, así piensa Rhea Ripley camino a la divertida, emocionante e impredecible lucha que tendrá en WrestleMania 41.

A falta de días para el gran evento de la WWE y la posibilidad de recuperar el Campeonato Mundial Femenil, «The Erradicator» se expresa así en The Toronto Sun y Sports Illustrated:

« Todavía me pongo extremadamente nerviosa . Como… siento que si no te pones nervioso, especialmente antes de WrestleMania, siento que simplemente no te importa, y cuando ya no te importa, creo que es hora de dejar el negocio . Creo que todos deberían ponerse nerviosos, especialmente antes de WrestleMania. Creo que todos deberían ponerse nerviosos antes de cada momento en la televisión o en diferentes PLEs, porque eso significa que te importa el producto y lo que estás ofreciendo para que todos lo vean también. Así que entiendo completamente eso. Tiffany está nerviosa y asustada, y tiene todas esas emociones mientras sigue emocionada porque, uno, va a salir con Charlotte Flair. Yo sé lo que se siente, es mi primera Mania. Dos, es su primera WrestleMania, y es algo grande. Todos trabajan tan duro para llegar al punto en que pueden competir en WrestleMania, y ella finalmente ha logrado eso.

«Además, entra como campeona, lo cual es absolutamente una locura. En cuanto a mí, me pongo nerviosa, amigo. Me pongo tan nerviosa. Recuerdo WrestleMania del año pasado, WrestleMania 40 contra Becky Lynch. Literalmente tuve un ataque de pánico durante como dos horas. Estaba aterrada. Recuerdo que eran 30 minutos antes de que comenzara el show. Estábamos en el primer combate, y yo todavía estaba en peluquería y maquillaje. No tenía mi equipo puesto aún. Estaba entrando en pánico porque no sabía qué estaba pasando. Como, Gorilla está a al menos 10 minutos caminando. Es solo que tantas cosas pasan en ese único momento antes de que atravieses la cortina y todas son tan aterradoras porque te están tirando en tantas direcciones a lo largo del día. Y luego tienes el combate más grande de tu carrera, además de eso. Así que es un show muy aterrador para ser parte de, pero un show increíble para ser parte.»

«Sí, siento que son las triple amenazas más rápidas, por supuesto, son impredecibles. Son tan impredecibles porque tienes tres Superestrellas ahí, especialmente del calibre que todas tenemos. Tienes a IYO SKY, Bianca Belair y a mí. Todas somos tan diferentes en nuestras habilidades, pero al mismo tiempo, eso se mezcla tan bien. Cualquiera puede ser cubierta. Puede pasar cualquier cosa. No sabes si la gente va a introducir armas, porque esa regla se va por la ventana en un triple threat, realmente no sabes lo que podría pasar. Y creo que eso es lo que hace tan emocionante a los triple threat. No los tenemos todo el tiempo y son diferentes. Son divertidos, emocionantes e impredecibles como el infierno. Nunca sabes. Nunca sabes. Como, la campeona podría ni siquiera ser cubierta.»