Rhea Ripley analiza su transición desde NXT a RAW

Rhea Ripley ha demostrado ser una Superestrella dominante desde que ganó el Campeonato Mundial Femenil en WrestleMania 39. No ha sido derrotada, y aunque no ha tenido tantas defensas como uno pudiera esperar, su imponente presencia en The Judgment Day ha sido bastante notoria, y quizás está atravesando el mejor momento en su carrera, incluso cuando hace unos años tuvo un enorme impulso que la catapultó a ganar el Campeonato NXT.

► El cambio de Rhea Ripley en RAW ha sido radical

La miembro de The Judgment Day, Rhea Ripley, recordó cómo fue su transición desde NXT hasta el elenco principal y por qué se tomó el tiempo para descubrir su personaje una vez que fue parte de RAW. Durante una aparición reciente en Notsam Wrestling, «Mami» habló sobre cómo tuvo que adaptarse y experimentar después de ser llegar a la marca roja durante la pandemia del COVID-19.

«Cuando estaba en ‘NXT’, obviamente había encontrado mi camino, mi ritmo, lo que me hacía sentir cómoda. Luego me trasladaron a ‘Raw’ durante la pandemia. No sabía lo que la gente pensaba de mí, no conocía su opinión sobre Rhea Ripley, no podía captar ese sentimiento de la multitud porque así era. No estaba allí. Así que me tomó mucho ensayo y error intentar descubrir qué diablos estaba pasando y sentí que comencé a intentar complacer a la gente otra vez y eso no me gustó. Esa es la razón Rhea Ripley se convirtió en la Rhea Ripley que ves hoy, como al entrar al segundo Mae Young Classic, fue entonces cuando ya estaba harta de la basura de todos y pensé: ‘Voy a hacer las cosas a mi manera. Si funciona, funciona. Si no funciona, despídeme, deshazte de mí. No me importa. Es mi culpa, moriré con esa espada’.»

Actualmente, Rhea Ripley se encamina para tener una defensa titular en su natal Australia, luego de que Adam Pearce le programara una lucha contra Nia Jax en Elimination Chamber, en la que sin duda parte como gran favorita.