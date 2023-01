Rhea Ripley analiza el crecimiento de Dominik Mysterio en WWE

La importancia que Rhea Ripley ha tomado en The Judgment Day ha cobrado una vital importancia, a tal punto que en su momento tuvo a mal traer a los miembros de The OC y The Bloodline en su debido momento; sin embargo, también ha sido muy importante en el crecimiento de Dominik Mysterio desde que el joven de 25 años se volvió rudo al atacar a su padre Rey y al miembro del Salón de la Fama WWE, Edge, después de su lucha por equipos contra Finn Balor y Damian Priest en Clash at the Castle.

► Rhea Ripley está orgullosa del crecimiento de Dominik Mysterio

Rhea Ripley ha trabajado en primera persona con Dominik Mysterio en los últimos meses y ambos han mostrado una gran química en la televisión. Durante una entrevista reciente con The Hindustan Times, The Eradicator comentó sobre su relación en pantalla con Dominik y cómo surgió.

“Mi química con Dom Dom; simplemente hace clic. Realmente no hablamos mucho antes de que le mostrara la luz, y le mostré su potencial sin su padre. Es gracioso cómo comenzó nuestra relación, lo estuve apuntando por un tiempo porque pensé que era débil, pero luego nos mostró a todos exactamente lo fuerte que realmente es al eliminar a Edge, eliminar a Rey y simplemente elegir el suyo. camino y salir de la sombra de su padre, que es todo lo que realmente queríamos ver de él”.

“Así que verlo crecer cada semana ha sido lo más destacado para mí y me enorgullece cada lunes. Nuestra química siguió creciendo y creciendo y creciendo, y eso es lo que ves hoy. Estaba destinado a ser”.