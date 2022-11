Rhea Ripley afirma que Mia Yim no podrá con ella

Mia Yim regresó a la WWE tras estar un año fuera de la compañía, y lo hizo como la nueva integrante de The OC para ayudarle en su rivalidad contra The Judgment Day, ya que Rhea Ripley se les estaba convirtiendo «en un problema» para el grupo liderado por AJ Styles. La ex miembro de Retribution volvió a usar el personaje que utilizó en NXT, lo cual ya de por sí es una buena noticia considerando el paso que tuvo por la marca negra y dorada.

► Rhea Ripley se siente superior a Mia Yim

A pesar de la vuelta de Mia Yim, Rhea Ripley considera que todavía no está a su nivel, teniendo en cuenta que los resultados que han obtenido una y otra en WWE son bastante distintos. Recientemente, la miembro de The Judgment Day se refirió al sorpresivo regreso de Yim, comentando en una entrevista reciente con Ringsiders Podcast, de que no cree que sea la solucíon para The OC, aunque reconoció su capacidad.

“No hay solución para el problema de Rhea. Solo echan leña al fuego. Mia me golpeó por detrás, no me lo esperaba. Nadie esperaba que Mia Yim regresara, especialmente en ese momento. Simplemente apareció de la nada, del polvo, me empujó contra el poste del ring y comenzó a golpearme con un palo de kendo. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer? No tenía ojos en la nuca. Estaba mirando a The OC. Es solo otra persona que va a tener un problema con Rhea”.

“Me gustaría tener más acción en el ring. Ya sea con Mia Yim o con cualquier otra persona. Estoy de acuerdo. Me di cuenta de que nadie se compara conmigo. Nadie. Sé lo peligrosa que es Mia Yim. Sé de lo que es capaz. Por eso la elegí para la primera lucha de WarGames de la que formamos parte. Al final del día, yo era la capitana por una razón. Nadie se compara con Rhea Ripley. Ya sea que estemos afuera o en una lucha individual, nada cambia. El problema de Rhea sigue ahí”.

Ahora que Mia Yim ha vuelto, Rhea Ripley ya no la tendrá tan fácil ante The OC, pero de todos modos luce bastante confiada en que no será un inconveniente mayor lidiar con ella. Habrá que ver cómo se desarrollan los eventos entre ambos grupos en las siguientes semanas.