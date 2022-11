Mia Yim regresó a la WWE tras estar un año fuera de la compañía, y lo hizo como la nueva integrante de The OC para ayudarle en su rivalidad contra The Judgment Day, haciéndose cargo específicamente de Rhea Ripley, quien previamente se había convertido en «una piedra en el zapato» para los ex miembros del Bullet Club. La ex luchadora de Impact vuelve al elenco principal, después de aquella fallida aventura de Retribution, pero lo hace con el personaje que utilizó en NXT, aunque en unas declaraciones posteriores a su aparición, le hizo un «guiño» a su antiguo grupo.

► Mia Yim ayudará a The OC a lidiar con Rhea Ripley

Rhea Ripley ciertamente se ha posicionado como una de las mejores superestrellas en la división femenil de la WWE en la actualidad, y su paso por The Judgment Day parecen confirmar esta situación. Ahora que se le ha presentado un nuevo obstáculo gracias al regreso de Mia Yim, lo cual terminó sorprendiéndola, finalmente la ex Campeona Raw reaccionó en su cuenta de Twitter ante esta situación, advirtiéndole a la ex luchadora de Impact de que hará que se arrepienta por lo que le hizo.

Sneaky, I like that… but you will regret this. ⚖️ https://t.co/ooKG7XXTtg — RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) November 8, 2022

«Disimulado, me gusta eso… pero te arrepentirás de esto.»

Esta reaparición de Mia Yim ciertamente le dará una nueva dimensión a la rivalidad entre The OC y The Judgement Day, quienes seguramente estarán pensando en algún plan de contraataque para lo ocurrido en el reciente Monday Night Raw.