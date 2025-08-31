Rhea Ripley acusa a fanáticos por comportarse «como zombies»

Las Superestrellas de la WWE gozan de cierta fama y exposición a los medios; sin embargo, siempre han existido episodios en el que estas se sienten acosadas por ciertos fanáticos que buscan algún autógrafo o fotografía, sin importar si están invadiendo o no su espacio personal, y aunque algunos pueden tolerarlo, a otros les molesta.

► Rhea Ripley se sintió acosada en Francia

La fama de Rhea Ripley la ha convertido en una estrella mundial, pero también conlleva desafíos, como lidiar con fans que no respetan los límites. Por eso, la ex Campeona Mundial recurrió a su cuenta de X para emitir una advertencia tras un encuentro preocupante con fans durante su estancia en Paris, explicando que la habían acosado mientras intentaba subir a un Uber, la habían empujado contra la puerta del conductor y la habían acosado por completo, en búsqueda de una fotografía.

Ripley recordó a la gente que los luchadores son seres humanos y enfatizó la necesidad de la cortesía común y el respeto por los límites personales, dejando claro que un no significa no.

«Recuerden, somos personas. No me acosen a mí ni a nadie como zombis rabiosos… Nadie debería ser empujado contra la puerta de un conductor de Uber y acosado por completo como acabo de experimentar. Usen la cortesía común y la humanidad. No significa no. ¡Qué demonios!«.

Esta no es la primera vez que Rhea Ripley tiene que lidiar con esto, puesto que hace unos meses también le tocó un episodio con un acosador que se acercó a su casa, dejándole una experiencia absolutamente perturbadora. Por ello, el mensaje de la estrella de Monday Night RAW es un claro recordatorio de que existe una diferencia entre ser fan e invadir la privacidad de alguien. Si bien los fanáticos pueden sentir la emoción de tener a una de sus superestrellas favoritas relativamente cerca, pero el respeto y la seguridad siempre deben ser lo primero. Las celebridades también son personas y deberían poder vivir sus vidas sin ser acosadas ni acosadas.