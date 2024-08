Rhea Ripley a Charlotte Flair: «Te quiero, princesa…»

Tan solo unas semanas atrás, «The Queen» Charlotte Flair confirmaba su regreso al ring de entrenamiento y comentaba: «Rasgamos con nuestras uñas por cada centímetro. Porque sabemos que cuando sumamos todos esos centímetros eso va a hacer la maldita diferencia entre ganar y perder entre vivir y morir. Os diré esto: en cualquier lucha, es quien está dispuesta a morir la que va a ganar ese centímetro. Y sé que si voy a tener alguna vida, será porque todavía estoy dispuestoaa luchar y morir por ese centímetro, porque eso es lo que significa vivir».

Embed from Getty Images

Todavía no se sabe cuando la 14 veces campeona en la WWE va a volver a luchar pero volvemos a hablar de ella para hacernos eco de la respuesta de Rhea Ripley cuando le pidieron que le enviara un mensaje recientemente en Sportskeeda WrestleBinge: «Buena suerte. Mami es más grande y mejor que nunca, y te vencí en WrestleMania 39, así que mejor cree que puedo hacerlo de nuevo. Te quiero, princesa. Vuelve y cuídate, porque Mami te va a volver a dejar en el suelo«.

En WrestleMania 39, Rhea venció a Charlotte para ganar el Campeonato Femenil SmackDown que más tarde sería retirado para dar paso al Campeonato Mundial. Asimismo, en WrestleMania 36, Flair derrotó a Ripley para conseguir el Campeonato NXT. Ambas tienen toda una historia y será fantástico cuando vuelvan a encontrarse en el cuadrilátero.

En otro orden de cosas, se ha confirmado también que Rhea Ripley aparece en la nueva tira cómica de Gil Thorp, la cual presenta a unos personajes que asisten a un evento de lucha libre en el Centro de Convenciones de Milford.

I don’t really know this comic admittedly, but hey. @RheaRipley_WWE in Gil Thorphttps://t.co/yarGNb26Hp pic.twitter.com/cDUeeUsjQn

— Novel (@time_novelist) August 20, 2024