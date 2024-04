Rhea Ripley a Becky Lynch: «Campeona interina»

380 días después, el Campeonato Mundial Femenil de WWE tiene una nueva dueña: Becky Lynch. El título estaba vacante desde que Rhea Ripley se lesionara recientemente y la compañía decidió realizar una batalla campal durante el episodio de Raw del 22 de abril para determinar a la nueva monarca. Finalmente, «The Man» eliminó a Liv Morgan para alzarse con la victoria. Veremos cómo continúa en adelante y si está a la altura del reinado que tuvo «Mami», empezando por una defensa en Backlash France.

► Becky Lynch, ¿campeona interina?

Con todas las letras, como ha pasado en incontables ocasiones a lo largo de los tiempos, Becky es la nueva Campeona Mundial de WWE. Si estuviéramos hablando de la UFC, aprovechando la cercanía entre las dos compañías, probablemente Rhea continuaría siendo la reina máxima y en el reciente show de la marca roja se hubiera disputado un título interino. Pero ese no es el caso que nos ocupa. Aunque así es como considera Ripley a Lynch, como acaba de publicar en redes sociales respondiendo a su triunfo en Raw:

«La eterna subcampeona y la campeona interina».

Claramente es algo personal contra la nativa de Irlanda pero la de Australia ya decía esto antes del programa:

«Puedes soñar despierta, pero no puedes borrarme ni reemplazarme».

You can daydream, but you can't erase or replace me. Heartache – @FromAshestoNew https://t.co/HRJVB7jsgI — RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) April 22, 2024

Además, Rhea también estuvo haciendo otras publicaciones sobre Raw:

«Supongo que Dominik y yo somos demasiado parecidos a veces».

Guess @DomMysterio35 and I are a little too similar at times 🤦🏻‍♀️ https://t.co/I69nDNIdYb — RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) April 23, 2024

Cabe mencioanrse que no fue una gran noche para The Judgment Day. Damian Priest acabó su segmento con Jey Uso siendo pateado por su rival por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en Backlash y si bien más adelante atacó a Andrade y Ricochet estos vencieron a JD McDonagh y Santos Escobar, además de que sus dos compañeros en la facción (Finn Bálor no estaba allí) no parecían de acuerdo con sus acciones.