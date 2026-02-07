Rha Ripley e Iyo Sky retuvieron el título de parejas ante Giulia y Kiana James

En la primera lucha del episodio de Friday Night SmackDown, las Campeonas de Parejas WWE, Rhea Ripley e Iyo Sky defendieron el título ante Giulia y Kiana James.

► Momentos clave

Kiana James y Ripley comenzaron la lucha, y todo parecía normal. James relevó con Giulia, quien de inmediato pidió luchar contra Iyo Sky. Ésta aceptó, y aunque dominó los primeros minutos, pronto fue capturada por las retadoras, quienes estuvieron castigándola de manera brutal por largos minutos.

Después de un rato, Iyo Sky logró el relevo. Ripley entró con una serie de lariats para James, quien se escapó de las movidas de poder. Intentaron combo de Riptide y moonsault, pero James pudo evitarlo.

Iyo Sky de nuevo se vio a merced de las retadoras y por poco la derrotan. Pero Ripley atacó de nuevo, y en un momento de inspiración lograron el combo de Riptide y moonsault para retener sus coronas.

► ¿Y ahora qué?

Rhea Ripleu e Iyo Sky lucen como sólidas campeonas por lo menos hasta WrestleMania, pues por ahora no se ve quien pueda bajarlas del trono.