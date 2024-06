Rezar lanza reto a peleadores de UFC

Recientemente, la Superestrella WWE, Rezar, sorprendió a todos al lanzar desafío en el mundo de las artes marciales mixtas. Durante el pasado evento UFC 302 en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 1 de junio, Rezar utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para hacer saber su interés en medirse con los pesos completos de UFC, ya sea en el octágono o en el ring de WWE. Este fue el mensaje enviado:

#ufc302 where are the heavyweights at??

The Albanian Psycho is always ready!

6-2 never a decision! @ufc @PaulElleringWWE

This Monday night on @USANetwork #WWERaw the new day will feel the pain💀 #wwe @MMAFighting pic.twitter.com/C6XcLia982

— Gzim Selmani / Rezar (@AlbanianPsycho) June 2, 2024