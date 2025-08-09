Reyes se ve como una versión de Ankalaev

Dominick Reyes ha recuperado su magia antes de su posible eliminatoria por el título contra Carlos Ulberg.

Reyes (14-4 MMA, 8-4 UFC) se enfrenta a Ulberg (12-1 MMA, 8-1 UFC) en el evento principal de 205 libras de UFC Fight Night el 27 de septiembre desde el RAC Arena en Perth en Australia Occidental.

El campeón de peso semicompleto Ankalaev (21-1-1 MMA, 12-1-1 UFC) se enfrentará a Alex Pereira (12-3 MMA, 9-2 UFC) en la pelea estelar de UFC 320 el 4 de octubre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Con Jiri Prochazka enfrentándose a Khalil Rountree en la misma cartelera, Reyes admite que podría tener que esperar para su oportunidad si supera a Ulberg.

Pero habiendo entrenado antes con Pereira, Reyes prefiere pelear contra Ankalaev, un enfrentamiento que le gusta para él.

«Sin duda, preferiría pelear con Ankalaev. Sinceramente, siento que Ankalaev y yo nos parecemos mucho, pero yo soy mejor. Tenemos un estilo de pelea muy parecido. Creo que es casi igual, pero él es un poco más técnico que yo en cuanto a paciencia, y estoy más dispuesto a lanzarme al ataque».

Reyes admite que le sorprendió el enfoque de Pereira en su derrota por el título ante Ankalaev en UFC 313 en marzo.

«Creo que será diferente, ya que Alex ha tenido tiempo libre y ha tenido tiempo para prepararse mejor. Peleó, ¿cuántas?, ¿cuatro veces en un año? Creo que perder esa pelea lo obligó a esforzarse más. Creo que será una pelea diferente. Alex ha trabajado muchísimo y está muy concentrado. No me malinterpreten: Ankalaev es un muy buen peleador. Alex se vio deslucido en la última pelea, lo cual es raro. No apretó el gatillo, algo poco común en él. Quizás fue el movimiento de Ankalaev y su amenaza de derribo lo que mantuvo a Alex a la defensiva.