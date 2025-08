Reyes habla sobre el error que lo llevó a la racha perdedora en UFC

Dominick Reyes ha dado un giro a su carrera de una manera increíble. Reyes (14-4 MMA, 8-4 UFC) estaba invicto cuando desafió a Jon Jones por el título de peso semicompleto en UFC 247 en febrero de 2020. Empujó a Jones al borde, pero terminó perdiendo una decisión controvertida.

Desafortunadamente para Reyes, todo fue cuesta abajo a partir de ahí. Perdió sus siguientes tres peleas consecutivas por nocaut, pero a pesar de las dificultades, nunca contempló retirarse. Reyes tuvo un momento de reflexión tras arrepentirse de haber hecho algunos cambios innecesarios.

«Solo estaba recuperándome. Nunca había perdido en MMA en toda mi carrera. Algunos entran a la UFC, pierden sus primeros dos combates, ganan un par, pierden un par y luego entran en una racha o lo que sea. Yo estaba en racha todo el tiempo. Así que cuando salí y perdí por decisión contra Jon, intenté hacer cambios innecesarios. Cambié de equipo. ¿Por qué cambias de equipo? Intenté cambiar mi estilo para estar más en la bolsa y simplemente lanzar las manos. Necesito más potencia. Intenté entender por qué perdí esa pelea.

«Intenté entender por qué no noqueé a Jon, porque lo golpeé con mucha limpieza varias veces, y pensaba: ‘Simplemente no tenía suficiente fuerza’. Así que intenté cambiar mi estilo, estar más en la bolsa, con entrenadores nuevos, con un equipo nuevo, y eso me jodió. Lo cambias todo y ya lo tienes, y lo estás cambiando. ¿Por qué? Me costó un poco descubrirme a mí mismo. Entrené con (Alex) Pereira y Glover (Teixeira) para la pelea con (Ryan) Spann. Todo eso fue otra situación en la que intentaba encontrarme a mí mismo. Después de esa pelea, pensé: ¿Sabes qué, tío? Tengo que dejar toda esta mierda. Tengo que volver al trabajo, volver a lo que hacía«.