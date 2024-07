La actual Campeona de Norteamérica de NXT, la primera de la historia de WWE, Kelani Jordan, destaca su fijación, como recogimos hace unos días, en Shawn Michaels para aprender cómo vender los movimientos que recibe de sus oponentes. En eso (y en todo) el dos veces miembro del Salón de la Fama siempre fue un maestro.

«Es muy difícil. Todavía estoy aprendiendo cómo vender de diferentes maneras dependiendo de con quién estoy en el ring. Si es alguien más grande, cómo vender de manera diferente que si es alguien más pequeño o del mismo tamaño. Alguien a quien realmente estudio en cuanto a vender es Shawn Michaels. Siento que él es el mejor en vender. Veo muchos de sus combates. Veo muchos de sus combates de sus primeros años. El entrenador Smiley, cuando yo era muy nueva, me dijo, ‘Mira estos combates. Estarás un paso adelante.’ Estudié a Shawn Michaels de pies a cabeza, observando específicamente cómo vende».

► Rey Mysterio y Rob Van Dam inspiran a Kelani Jordan

Asimismo, en la misma entrevista con Busted Open Radio, la joven promesa de 25 años oriunda de Boynton Beach, Florida, comparte también que otros grandes nombre de todos los tiempos del que toma apuntes son Rey Mysterio y Rob Van Dam.. Podríamos decir que su combate con Sol Ruca en Heatwave lo demostró bien.

«Me encanta RVD. Ha inspirado gran parte de mi trabajo. Si ves mi estilo, mucho de él está inspirado en él y en Rey (Mysterio). Trato de agregar mi propio estilo, pero me gusta rendir homenaje a los grandes que vinieron antes que yo», dice Jordan.

Cuando le preguntaron si podría hacer un Van Terminator, Kelani respondió: «Sí, definitivamente podría. No quiero robar todo, pero me gusta tomar algunas de sus cosas. También quiero ser innovadora y crear cosas que sean al estilo de Kelani. Definitivamente creo que puedo hacer todas esas cosas. Él me respaldó y lo conocí el fin de semana de WrestleMania, y es increíble. Sentí que eso era una aprobación«, apunta la campeona.