Dominik Mysterio tiene 27 años. ¿Qué estaba haciendo Rey Mysterio a esa edad? Tenemos que irnos al año 2001, cuando ya había sido múltiples campeón mundial y campeón mundial en parejas en WCW. En aquellos tiempos, estaba intentando recuperar ambos títulos luchando en eventos como SuperBrawl Revenge o Greed. Quedaba poco para unirse a la WWE pero antes también participó en CMLL Sin Piedad, donde se unió a El Hijo del Santo, El Hombre Sin Nombre y Negro Casas contra Juventud Guerrera y La Familia de Tijuana (Damian 666, Halloween y Nicho el Millonario). Sus mejores momentos estaban por llegar pero ya había tenido considerable éxito.

27 years ago today, Rey Mysterio defeated Eddie Guerrero to become the new WCW Cruiserweight Champion at Halloween Havoc ⭐⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/adwaEf10QF — 90s WWE (@90sWWE) October 26, 2024

► Las edades de Rey y Dominik

Durante una reciente entrevista en Cheap Heat, «The Great Mask of All Time» se comparó con su hijo:

«Es difícil incluso comparar. Bueno, un Dominik de 27 años y un Rey Mysterio de 27 años… yo ya había pasado por AAA, ECW, WCW y ya estaba en WWE, así que es una comparación muy interesante. Pero Dom, desde el momento en que comenzó hasta ahora, en aproximadamente cuatro años, mis primeros cuatro años en el negocio fueron horribles. No hay manera de que yo hubiera estado en la posición en la que está Dominik después de solo cuatro años en el negocio.»

Rey comenzó a luchar en 1989 en México. Cuatro años después, en 1993, efectivamente estaba luchando en Lucha Libre AAA Worlwide. Siendo Campeón Nacional Mexicano de Peso Wélter. Participando en TripleMania. Disputando una lucha Máscara vs. Máscara con El Bandido. Rivalizando con Heavy Metal. Colaborando con Máscara Sagrada u Octagon. Realmente no tiene sentido compararlos, ya no solo por sus trayectorias, sino por lo distinto que era el negocio de la lucha libre entonces. Tantos años después, el patriarca de los Mysterio es una leyenda viviente mientras que su hijo es una de las estrellas más notables de WWE.

Look at the f*cking height Rey Mysterio Jr. gets on this springboard in 1993. 🔥 pic.twitter.com/vz3AI2xNSw — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) January 4, 2022