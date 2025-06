Rey Mysterio debutó en WWE en 2002, luego de varios años de éxito luchando en Estados Unidos y en todo el mundo, especialmente, en ECW y WCW, en donde perdió la máscara en 1999. Sin embargo, ante todo pronóstico, Rey Mysterio debutó enmascarado en WWE.

Y aunque la historia ya es conocida: Vince McMahon le hizo utilizar la máscara a Rey Mysterio, pese a perderla, porque era una gran oportunidad de marketing, Mysterio recientemente volvió a recordar este hecho en una reciente entrevista con el video podcast No Contest Wrestling:

► Rey Mysterio recuerda cuando WWE quería que luchara enmascarado tras varios años de perder su máscara en WCW

«Cuando llegué… cuando WWE me contrató, yo pensaba en mi cabeza, porque ya llevaba dos años luchando sin máscara… ‘Tengo que pensar qué atuendo voy a llevar’. Quizá un par de días antes de mi debut, me dijeron: ‘¿Qué máscara vas a usar?’ Me lo preguntaron —la oficina. Y yo como: ‘¿Cómo que qué máscara? He estado luchando sin máscara’. ‘Ah no, no, no… Vince quiere que regreses con la máscara’. Y yo estaba como: nadie me dijo nada…»