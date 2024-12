Rey Mysterio: «Triple H me impresionó nuestra primera vez en WWE»

A pesar de que fueron compañeros durante muchos años en WWE, Rey Mysterio y Triple H únicamente compartieron el cuadrilátero en 11 ocasiones, y ninguna de ellas fue un mano a mano. La más destacada de todas sería cuando formaron parte de mismo equipo vencedor en Survivor Series 2007. Otra sería cuando se juntaron también, con Edge, para derrotar a Chris Jericho, CM Punk y Doc Gallows en el Raw del 19 de abril de 2010. En 2022, «The Game» lamentaba no haber luchado más con «The Master of the 619»:

«Siempre quise trabajar con Rey Mysterio. Creo que he estado en el ring con él dos veces [en] toda mi carrera. Hay ciertos tipos así… Simplemente nunca terminamos en el mismo lugar en las mismas historias. Yo mismo a lo largo de los años hice propuestas como: ‘Oye, ¿y si Rey y yo hiciéramos algo?’. Pero él siempre estuvo en SmackDown [mientras] yo estaba en Raw o viceversa. Simplemente nunca funcionó, pero él siempre ha sido un tipo del que siempre pensé: ‘Hombre, me hubiera encantado haber ido y hecho algo grande con él’«.

► Un buen recuerdo

Seguramente, el enmascarado tiene el mismo lamento, pero también recuerda de manera positiva las veces que ambos lucharon juntos. A modo de curiosidad, habiéndose realizado recientemente Saturday Night’s Main Event XXXVII, uno de sus combates fue en la edición de este evento retro en 2006, cuando HHH y John Cena vencieron a Rey, Randy Orton y Kurt Angle en una lucha en desventaja. En WWE YouTube, Mysterio elogia a su actual jefe por saber siempre adaptarse a sus oponentes:

«Si no me equivoco, esta es como una de las primeras veces que tuve la oportunidad de estar en el ring con Triple H. ¿Sabes qué es lo que me impresiona? Hunter nunca había trabajado conmigo. Entonces, mi estilo es muy diferente, ¿sabes? Pero que él lograra adaptarse… Tú [Angle] eras igual.»