Rey Mysterio sustiruirá a Penta en AAA Héroes Inmortales

La esperada reunión de los Lucha Bros en AAA Guerra de Titanes fue cancelada de manera oficial, luego de confirmarse que Penta no podrá presentarse en el evento debido a una lesión.

Como se había informado previamente, Penta y Rey Fénix estaban programados para reunirse como equipo y enfrentar a Dominik Mysterio y El Grande Americano en la función de este sábado. Sin embargo, esos planes se vieron frustrados tras lo ocurrido en el episodio de WWE RAW del 24 de noviembre.

► Penta salió lesionado en RAW

Durante ese programa, Penta sufrió una lesión en su combate ante Solo Sikoa. Aunque el luchador mexicano había expresado que esperaba regresar “muy pronto”, finalmente fue retirado del cartel de Guerra de Titanes.

► Rey Mysterio sustituirá a Penta en AAA

A través de un video publicado en Instagram, Penta confirmó que no podrá competir en el evento. En su lugar, se anunció que Rey Mysterio hará equipo con Rey Fénix para enfrentar a Dominik Mysterio y El Grande Americano, modificando uno de los combates más atractivos de la noche.

► El cartel de Guuerra de Titanes de AAA

AAA Guerra de Titanes se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre y será transmitido en vivo a través de los canales oficiales de YouTube de WWE y AAA. A continuación, la cartelera actualizada del evento:

Pese a la baja de Penta, AAA Guerra de Titanes mantiene una cartelera de alto perfil, con presencia de talentos de AAA y WWE, en uno de los eventos más importantes del cierre de año.