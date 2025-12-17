Rey Mysterio sustiruirá a Penta en AAA Héroes Inmortales

La esperada reunión de los Lucha Bros en AAA Guerra de Titanes fue cancelada de manera oficial, luego de confirmarse que Penta no podrá presentarse en el evento debido a una lesión.
Como se había informado previamente, Penta y Rey Fénix estaban programados para reunirse como equipo y enfrentar a Dominik Mysterio y El Grande Americano en la función de este sábado. Sin embargo, esos planes se vieron frustrados tras lo ocurrido en el episodio de WWE RAW del 24 de noviembre.
► Penta salió lesionado en RAW
Durante ese programa, Penta sufrió una lesión en su combate ante Solo Sikoa. Aunque el luchador mexicano había expresado que esperaba regresar “muy pronto”, finalmente fue retirado del cartel de Guerra de Titanes.
► Rey Mysterio sustituirá a Penta en AAA
A través de un video publicado en Instagram, Penta confirmó que no podrá competir en el evento. En su lugar, se anunció que Rey Mysterio hará equipo con Rey Fénix para enfrentar a Dominik Mysterio y El Grande Americano, modificando uno de los combates más atractivos de la noche.
► El cartel de Guuerra de Titanes de AAA
AAA Guerra de Titanes se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre y será transmitido en vivo a través de los canales oficiales de YouTube de WWE y AAA. A continuación, la cartelera actualizada del evento:
- Campeonato Latinoamericano AAA: El Hijo de Dr. Wagner Jr. vs. Ethan Page
- Carnival of Carnage Match: The Wyatt Sicks vs. Pagano, Dave the Clown, Murder Clown & Psycho Clown
- Campeonato Crucero AAA: Laredo Kid vs. Jack Cartwheel vs. Je’Von Evans
- Lucha en parejas: Dominik Mysterio & El Grande Americano vs. Rey Mysterio & Rey Fénix
- Lucha de relevos: Los Americanos vs. Mr. Iguana & Niño Hamburguesa vs. Octagón Jr. & La Parka vs. LWO
- Mano a mano: Dragon Lee vs. El Hijo del Vikingo
- Lucha femenil: Natalya, Faby Apache & Lola Vice vs. Las Tóxicas
Pese a la baja de Penta, AAA Guerra de Titanes mantiene una cartelera de alto perfil, con presencia de talentos de AAA y WWE, en uno de los eventos más importantes del cierre de año.