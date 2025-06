Mucho se ha hablado del tema, pero, recientemente, Rey Mysterio volvió a decir que nunca hubiera sido Campeón Mundial de Peso Completo WWE, título que ganó en WrestleMania 22, hace casi 20 años, sin el lamentable fallecimiento de Eddie Guerrero, su gran amigo.

Así lo dijo Mysterio en una reciente entrevista con No Contest Wrestling Podcast:

► Rey Mysterio habla de cómo la muerte de Eddie Guerrero le hizo ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE

«En el fondo de mi corazón, realmente creo que ese momento no habría ocurrido si Eddie no hubiera fallecido, porque la conexión que teníamos Eddie y yo —aunque al final estábamos en una rivalidad. Mi última lucha contra Eddie fue en SummerSlam por la custodia de Dominik, y la verdad, mirando atrás, ojalá Eddie me hubiera vencido y él hubiera seguido con esa historia. Pero esa conexión que teníamos, todo lo que hicimos juntos fue tan único, tan real, tan orgánico.

«Cuando Eddie falleció, creo que fue Pat Patterson quien le dijo a Vince en ese momento: ‘Tienes que ponerle el título a él’. Y eso me llevó, obviamente, a ganar el Royal Rumble y después a conquistar el campeonato mundial. Pero todo pasó tan rápido y fue tan surreal —con mi esposa ahí, Dom y Aaliyah, que estaban muy pequeños. La emoción, había muchos amigos, mucha gente que solo quería estar ahí para celebrarlo conmigo.

«Cuando por fin llegué a mi habitación y me relajé, fue como... ya está. Se acabó. Disfrutas esos momentos de exposición, de risas, o simplemente de hablar sobre lo que pasó esa noche, pero una vez llegas a tu cuarto, casi que desaparece. Y vuelves a la realidad —es como, bueno, eso fue solo otro día de trabajo. Y ese día de trabajo salió perfectamente bien. Así que estoy listo para seguir, despertar al día siguiente y seguir dándole con todo».