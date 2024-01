Rey Mysterio: «Santos Escobar pagará lo que me hizo»

Sin duda alguna, el 2023 fue acabando con una gran sorpresa para los fans de WWE, pues los egos se apoderaron de LWO, y Santos Escobar terminó atacando a Rey Mysterio, pues pese a considerarlo su héroe y su mentor, veía que este estaba haciéndole mucho caso a Carlito, el último miembro en formar parte del grupo.

Fue tan fuerte el ataque de Escobar a Mysterio cuando decidió traicionarlo, que terminó lesionándolo, y el enmascarado tuvo que someterse a una cirugía en su rodilla.

El enmascarado fue entrevistado recientemente en el último SmackDown Talk Show del 2023, y allí, declaró que no está solo, y que cuando regrese, buscará venganza de Santos Escobar. Estas fueron sus declaraciones:

«Lamentablemente, lo que Santos me hizo… pero al mismo tiempo, sabes que es algo que me ha sucedido en varias ocasiones a lo largo de mi carrera en la WWE. Por alguna razón, sigo eligiendo a los compañeros equivocados. Sin embargo, las cosas se contarán cuando sea el momento adecuado. También tengo a mi gente, y cuando regrese, todo se resolverá».

Sumado a esto, Mysterio habló del gran dolor que le produjo que su hijo, Dominik Mysterio, se fuera en medio de su discurso como nuevo miembro del Salón de la Fama WWE:

«Fue muy difícil para mí ver de reojo cómo mi hijo Dominik Mysterio se levantaba mientras yo pronunciaba mi discurso y lo veía alejarse. Doloroso. Pero al mismo tiempo, como mencioné antes, son eventos recurrentes que me han sucedido en el pasado».

What moment in 2023 stands out to @reymysterio the most? 👀🤔#SmackDown pic.twitter.com/Wszu4XoMmF

— WWE (@WWE) December 30, 2023