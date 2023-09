Rey Mysterio retuvo el Campeonato de Estados Unidos ante Santos Escobar

Santos Escobar no pudo obtener el Campeonato de Estados Unidos ante Austin Theory; en cambio, Rey Mysterio fue quien logró quedarse con el título, y ahora el nativo de la Ciudad de México tendrá la oportunidad de competir por el cetro.

Ambos integrantes de LWO aceptaron enfrentarse en un combate con el Campeonato en juego, lo que prometía ser un gran encuentro cargado de respeto.

La lucha comenzó en el suelo, y ninguno de los dos lograba tomar el control, ya que ambos luchadores se conocen muy bien, lo que mantuvo el encuentro igualado desde el principio.

Poco a poco, la intensidad aumentó con movimientos rápidos e impactantes, incluso con un par de vuelos fuera del ring.

Santos demostró un poco más de dominio al intentar mantener a su compañero de LWO en la lona, evitando que pudiera ejecutar sus característicos movimientos aéreos.

Sin embargo, cuando Rey logró reaccionar, lo desgastó con un sentón que dejó a Santos visiblemente cansado. A pesar de ello, Santos contraatacó con una patada y ejecutó un tope suicida fuera del ring, seguido de un salto mortal.

El Amo del 619 sufrió mucho, y aunque Santos mantuvo el control del combate, no lograba llevarse la victoria, a pesar de una serie de ataques, llaves y todo tipo de ataques contra el enmascarado.

Rey intentó reaccionar una vez más con movimientos aéreos, pero Escobar mostró que conoce a la perfección a Rey y lo hizo fallar en un par de ocasiones.

El de San Diego siguió resistiendo, incluso después de recibir un par de quebradoras en la rodilla y una en todo lo alto. Santos siguió dominando pese a un par de reacciones de su rival, quien batalló mucho para conseguir alguna oportunidad de llevarse el duelo.

El mexicano evitó un primer 619, pero un segundo fue inevitable, pero falló un frog splash. Ambos buscaron el conteo de toque de espaldas, pero fallaron, pero justo cuando Santos iba a conectarle un fuerte castigo, Rey se lo llevó con una enredadera para llevarse el combate.

Al final, ambos integrantes de LWO vivieron un momento un poco tenso, aunque parecía que iban a firmar la pipa de la paz, pero de pronto, The Street Profits aparecieron para atacar a Rey y Santos.

Y aunque Joaquín Wilde y Cruz del Toro intentaron ayudar, Bobby Lashley y sus compañeros lo evitaron. Incluso Dragon Lee que estaba en el público intentó intervenir pero la seguridad se lo impidió.

An AMAZING moment between @ReyMysterio and @EscobarWWE RUINED by The #StreetProfits… 🤦

At least someone is happy to see it.

Happy now, @fightbobby? 😒#SmackDown pic.twitter.com/08m0uI9poC

— WWE (@WWE) September 30, 2023