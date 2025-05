El miembro del Salón de la Fama WWE, Rey Mysterio, ha disfrutado de una gran carrera en la lucha libre profesional y es reconocido por su papel en la popularización del estilo de lucha libre entre el público estadounidense, siendo todavía uno de los luchadores más queridos y populares dentro del Universo WWE.

► Rey Mysterio será homenajeado por su contribución e impacto

Durante un reciente comunicado de prensa de la Coalición Nacional de Medios Hispanos, Rey Mysterio, será homenajeado junto con otros pioneros hispanos durante durante la Gala de los Premios Impact 2025, que será presentada por Al Madrigal y Jessica Marie Garcia el viernes 6 de junio en el Hotel Beverly Wilshire de Beverly Hills, California. El medio señaló que el miembro del Salón de la Fama de la WWE será honrado por su impacto innovador en el entretenimiento deportivo y su representación a lo largo de generaciones. Al respecto, Brenda Victoria Castillo, presidenta y directora ejecutiva de NHMC dijo lo siguiente:

“Nos enorgullece honrar a estos líderes visionarios que no solo rompen barreras, sino que también abren nuevos caminos para el desarrollo de las personas creativas. Nuestros homenajeados están profundamente arraigados en el futuro de nuestra cultura. Representan la brillantez, el poder y el potencial ilimitado de nuestra comunidad. En una época donde la visibilidad es resistencia, celebrar a nuestra comunidad no es solo una tradición, es una declaración. NHMC se compromete a garantizar que nuestras historias no solo se cuenten, sino que se centren en cada espacio al que accedemos”.

Rey Mysterio se unirá a otros nombres notables como Salma Hayek, James Cameron, Rosario Dawson, Danny Trejo y Diego Luna, quienes también recibieron honores del Premio Impact en el pasado. Desafortunadamente, el luchador aún se recupera de una lesión que sufriera justo antes de WrestleMania 41, apartándolo del evento para el cual tenía programado luchar.

Desde entonces, Mysterio ha participado en anuncios para el próximo evento AAA x NXT, Worlds Collide, que se celebrará el sábado 7 de junio y podría aparecer allí, aunque probablemente tengamos que esperar un poco más para volverlo a ver competir.