Rey Mysterio recibe las llaves de San Diego

La ciudad de San Diego celebró este sábado un nuevo evento premium de la WWE, Survivor Series 2025, donde presenciamos el último combate de John Cena en este tipo de eventos, aunque perdió contra Dominik Mysterio, quien recuperó el Campeonato Intercontinental, gracias en parte al impactante regreso de Liv Morgan, quien interfirió en su nombre. Además, vimos los dos combates de WarGames, con el equipo de The Vision cerrando la noche llevándose la victoria.

► Rey Mysterio, Dominik Mysterio y Nia Jax, homenajeados

Previo a WWE Survivor Series: WarGames, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, compartió en su cuenta de Instagram fotos y videos de una ceremonia especial celebrada en Petco Park, donde rindió homenaje a tres de las estrellas de la WWE nacidas en San Diego más orgullosas: Rey Mysterio, Nia Jax y Dominik Mysterio. Cada uno recibió la Llave de la Ciudad, el máximo honor de San Diego.

“UNA NOCHE HISTÓRICA EN SAN DIEGO 🏆🔥

Por primera vez, @WWE Survivor Series: WarGames se celebró en un estadio al aire libre de la MLB, aquí mismo en Petco Park.

Para conmemorar este increíble momento, proclamé hoy el ‘Día de WWE Survivor Series’ en la ciudad de San Diego”.

“Honramos a los luchadores locales que pusieron al 6-1-9 en el mapa mundial:

✨ Rey Mysterio — leyenda viviente de la lucha libre

💥 Nia Jax — fuerza irresistible con orgullo de San Diego

🔥 Dominik Mysterio — el futuro de una dinastía en San Diego”

“San Diego es una ciudad de campeones. Y esta noche, el mundo pudo presenciarlo”.

Sin duda, San Diego vivió un momento de fiesta durante el fin de semana de Survivor Series, y el Alcalde de la ciudad decidió honrar a varios luchadores de la mejor manera posible por todo lo que representan para los fanáticos de la zona, en especial los Mysterio.