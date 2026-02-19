Rey Mysterio: «Quiero hacer que AAA crezca. Puedo ser productor»

Aunque Rey Mysterio ya está bien de salud, y de hecho, ha estado luchando en WWE, recientemente, en entrevista con Cody Rhodes, reveló que le interesa mucho más ayudar a que AAA crezca.

► Rey Mysterio podría entrenar o darles instrucciones a la nueva generación de luchadores de AAA

Y declaró que ya tiene algunas funciones o formas en mente para lograrlo. Y eso que Rey Mysterio solo ha tenido una lucha en AAA, en diciembre del año pasado, la primera en la empresa AAA desde que fue comprada por WWE junto con Rey Fénix, pero sí que ha aparecido en varios segmentos tras bambalinas y hasta traduciendo al inglés la mayoría de las promos. Estas fueron sus interesantes palabras en el video podcast What Do You Wanna Talk About?

“Creo que podría ser divertido ayudar con la adquisición de Lucha Libre AAA Worldwide y estar involucrado lo más que pueda en eso.

«Empezar a aprender cómo trabajar en el lado de la producción o cómo puedo invertir mi tiempo para eventualmente ayudar a que AAA crezca.

«Sabiendo que esa fue mi casa, mi primera casa, mi hogar desde el día uno, y que desde ahí fue donde todo comenzó. Todo floreció a partir de AAA”.

Sin duda alguna, sería una noticia, un gran bombazo. Ya veremos qué ocurrirá finalmente.

Rey Mysterio luchó en AAA Guerra de Titanes 2025, en diciembre pasado, venciendo junto a Rey Fénix a su hijo Dominik Mysterio y El Grande Americano desde la Arena Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco. Desde entonces ha estado en House Shows de WWE y en Raw. Estén atentos a SÚPER LUCHAS para ver qué más ocurre.