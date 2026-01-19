Rey Mysterio, Penta y Dragon Lee se imponen a The Vision

La tercia formada por Rey Mysterio, Penta y Dragon Lee se midió ante The Vision, integrada por Logan Paul, Bronson Reed y Austin Theory, quienes contaron con la presencia de Paul Heyman en su esquina. Adam Pearce observó el combate desde la mesa de comentaristas, anticipando que cualquier irregularidad tendría consecuencias.

El inicio fue parejo, con intercambios rápidos entre Austin Theory y Dragon Lee, hasta que los relevos permitieron a Logan Paul y Bronson Reed imponer castigo. Sin embargo, cada intento de dominio fue contrarrestado por la coordinación de los luchadores enmascarados, quienes lograron conectar ataques en paralelo que encendieron a la afición.

Rey Mysterio ingresó al ring para cambiar el ritmo del combate, buscando el 619 ante los cánticos del público. Penta y Dragon Lee se combinaron con precisión, pero The Vision respondió aislando a Dragon Lee y castigándolo con fuerza. La lucha escaló rápidamente, con superkicks, topes y constantes interrupciones de conteos que mantuvieron la tensión al máximo.

► Momentos claves

El punto de quiebre llegó cuando Adam Pearce subió al ring para alertar al árbitro de que Austin Theory había utilizado un puño americano. Mientras Pearce discutía con Paul Heyman, Rey Mysterio tomó el objeto ilegal y noqueó a Theory. Aprovechando el momento, Penta conectó un Mexican Destroyer que selló la victoria para su equipo..

► ¿Qué pasará ahora?

La derrota deja a The Vision con argumentos para reclamar el resultado, especialmente por la intervención externa de Adam Pearce. Por su parte, Rey Mysterio, Penta y Dragon Lee salen fortalecidos como tercia, quienes anunciaron su entrada al Royal Rumble.