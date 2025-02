Rey Mysterio: «Penta es de calibre campeón mundial»

Cuando se habla de Penta en cuanto a títulos ganados siempre se piensa en las veces que ha sido campeón del mundo en parejas –AEW, AAA, ROH, TNA, PWG…- y la gente suele olvidarse de que -además de haber sido Campeón de America Látina AAA, Campeón de Peso Crucero en The Crash o Campeón Lucha Underground- el «Cero Miedo» fue Campeón Mundial de la Total Nonstop Action (cuando era Impact); aunque su reinado solo duró dos días, desde ganárselo a Austin Aries en una triple amenaza que involucró a Rey Fénix en el evento de pago por visión Redemption, hasta perderlo con el mismo Aries en el especial Under Pressure, previa defensa ante LA Knight (entonces Eli Drake).

► Calibre campeón mundial

Y de cinturones del mundo va la cosa pues Rey Mysterio considera a Penta en ese calibre, como explica en Unlikely:

«Definitivamente. Esa es una lucha que definitivamente me encantaría tener. La tuve en AAA, la tuve en Lucha Underground. Me encantaría tenerla una vez más aquí en WWE. ¿Es un contendiente al campeonato mundial? Claro que lo es. Creo que lo demostró desde el momento en que llegó aquí. Ya tiene su base de fanáticos, sin mencionar lo que va a acumular en los próximos años, cuando decida terminar su carrera. Va a terminar aquí. Una vez que estás aquí, no puedes ir a ningún otro lado. Esto es todo. Esto es hogar. Espero con ansias ver su destino. Estoy emocionado por él. No puedo esperar para subirme al ring y tener una lucha individual con él, o si nos unimos en un equipo«.

Cuando le preguntaron si habla con otros luchadores sobre «convertirse en el próximo Rey Mysterio», respondió: «Solo cuando me lo preguntan. No es algo que salga de mí. El viernes, estaba haciendo medios antes del Rumble y me encantó la respuesta de Penta. El hecho de que le preguntaron si se veía como el próximo Rey Mysterio y él dijo, ‘Nunca habrá otro Rey Mysterio. Solo hay un Rey Mysterio. Yo quiero ser el primer Penta.’ Tiene razón. No creo que se pueda duplicar otra personalidad. Solo va a haber uno de Eddie [Guerrero], uno de Brock [Lesnar]. Lo que sea que nombres, la lista sigue y sigue. El hecho de que Penta lo entendiera desde el momento en que llegó aquí es increíble. Ahora, está creando su propio camino.»